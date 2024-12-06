89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi davasında verilen cezalar hukuka uygun bulundu

Ceza Dairesi kararında, şunlar kaydedildi:

“Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf başvuruları incelenmiştir.

İlk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, vicdani kanının dosya içindeki bilgi ve belgelerle uyumlu olarak somut verilere dayandırıldığı, suçlamaya konu fiillerin, sanıklar tarafından işlendiğinin kesin olarak tespit edildiği, suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmıştır.

CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine, tutuklama koşullarında bir değişiklik olmaması ve hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir.”