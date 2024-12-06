89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi davasında verilen cezalar hukuka uygun bulundu
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalar arasında yer alan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’ne ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. Davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu inşaat mühendisi ile 3 müteahhide verilen 17 yıl 6’şar ay hapis cezası kararı hukuka uygun bulundu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi’nin kararında, “Suçlamaya konu fiillerin sanıklar tarafından işlendiğinin kesin olarak tespit edildiği, suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmıştır.” denildi.
Diyarbakır’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu inşaat mühendisi ile 3 müteahhide verilen 17 yıl 6’şar ay hapis cezası kararı hukuka uygun bulundu.