89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu

"2 KATLI AVM 9 KATLI BİR YAŞAM MERKEZİ OLACAK"

Platformun sözcüsü Ender Budak, 6 dönümlük arazinin 4 farklı noktasında karot örneklerinin alındığını belirterek, "18 aylık bir sürecin sonucunda bugün sondaj işlemlerine başladık. 250 hak sahibi var. Bir firma ile anlaştık. Bugün ilk kazmamızı vurduk ve süreç başladı. Burada artık bir inşaat devam edecek. 272 konut, 177 iş yeri olmak üzere 2 katlı AVM 9 katlı bir yaşam merkezi olacak" dedi.