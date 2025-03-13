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89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği ve yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu. 250 hak sahibinin olduğu alana, iki katlı AVM olmak üzere 9 katlı bina yapılıyor.

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 binanın yıkılması sonucu 411 kişi hayatını kaybetmiş, 912 kişi yaralanmıştı.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü şekilde yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu - 2

YERİNDE DÖNÜŞÜM KARARI ALINDI

Sitenin mülk sahipleri, haklarını korumak adına "Galeria Mülk Sahipleri Platformu"nu kurdu. Platforma üye olan 280 kişinin düzenlediği toplantılar sonucu siteden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı alındı.

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu - 3

Yeni bir iş ve yaşam merkezi için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verildi. Ardından 9 katlı, 4 bloklu site içerisinde 272 konut, 177 iş yerinden oluşan 2 katlı bir alışveriş merkezi olan "Galeria Yaşam Merkezi" için bir müteahhitle anlaşıldı.

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu - 4

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sunuldu. Müdürlük projeye onay verirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ruhsatın ardından yıkılan alana ilk kazma vurularak karot örnekleri alındı.

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu - 5

"2 KATLI AVM 9 KATLI BİR YAŞAM MERKEZİ OLACAK"

Platformun sözcüsü Ender Budak, 6 dönümlük arazinin 4 farklı noktasında karot örneklerinin alındığını belirterek, "18 aylık bir sürecin sonucunda bugün sondaj işlemlerine başladık. 250 hak sahibi var. Bir firma ile anlaştık. Bugün ilk kazmamızı vurduk ve süreç başladı. Burada artık bir inşaat devam edecek. 272 konut, 177 iş yeri olmak üzere 2 katlı AVM 9 katlı bir yaşam merkezi olacak" dedi.

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu - 6

Galeria Sitesi'ne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Firari 3 sanığın dosyası ayrıldı. Sedat Eser, Ankara'da tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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