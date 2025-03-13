89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu
Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği ve yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu. 250 hak sahibinin olduğu alana, iki katlı AVM olmak üzere 9 katlı bina yapılıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 binanın yıkılması sonucu 411 kişi hayatını kaybetmiş, 912 kişi yaralanmıştı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü şekilde yıkıldı.