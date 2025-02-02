890 yıllık caminin ilginç hikayesi: 7 tuğlanın gizemi asırlardır anlatılıyor
Kayseri'de 1135 yılında Danişmend hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan Ulu Cami olarak da bilinen Cami-i Kebir'in yapımı esnasında yaşlı bir kadının kullanılması için bağışladığı 7 tuğla ve hikayesi, asırlardır anlatılıyor.
Melik Mehmet Gazi tarafından tamamen kendi imkanları ile yaptırılan ve 1135 yılında yapımı tamamlanan Cami-i Kebir'in 7 tuğla hikayesini anlatan Kayseri Cami-i Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Çarşıbaşı şu ifadeleri kullandı:
"Kayseri Cami-i Kebir'i farklı kılan özelliklerinden birisi de bu 7 tuğla. Diğer camilerden farklı kılan kısmını ben kısaca şöyle aktarabilirim. Melik Muhammed Gazi, 1134 yılında bu caminin yapımına başladığı esnada 'hiç kimseden yardım alınmayacak' diye bir şart koşmuş.''