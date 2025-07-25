9. dönem PAEM sınavı ne zaman, saat kaçta? Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sonuç tarihi ve sınav takvimi

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 400 erkek, 50 kadın olmak üzere 500 polis memuru arasıdan öğrenci alımı yapıyor. Sınavlarda başarılı olan adaylar 2 yıllık PAEM eğitimi ardından komiser yardımcısı olarak atanabiliyor. 9. dönem PAEM sınavına sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartı ile gidiliyor. Sınava katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor. İşte, PAEM sınav takvimi...