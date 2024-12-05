9 farklı çeşit üretiliyor: Yurdun dört bir köşesine gönderiliyor

Sabah erken saatlerde bağlarda hasada başlayan kadın işçilerden Aylin Pars, "Aralık ayının 5'indeyiz ve biz hala üzüm kesiyoruz. Üzümlerimizi ocak ayının 10'una kadar devam edecek. Bu üzüm işçilik olduktan sonra şubat ayının 15'inde de satılır. Bu salkımlar Denizli'ye, İzmir'e, Kars'a kadar gider. Sezonun en sağlam üzümlerinden biri olan Red Globbe üzümümüz ocak ayına kadar kesimi devam edecek. Funda ve Emir arkadaşımızın üzümünü 3 günde bitireceğiz. Şaraplık üzüm alımları neredeyse kapanacak biz memleketin üzümünü kesmeye devam ediyoruz" dedi.