9 farklı çeşit üretiliyor: Yurdun dört bir köşesine gönderiliyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarında başlayan üzüm hasadı ilçedeki bağlarda uygulanan örtü altı sistem sayesinde ocak ayının ortalarına kadar devam edecek. Soğuyan havaya ve asmalarda yaprak kalmamasına rağmen üzüm salkımları ilk günkü tazeliğiyle hasat edilerek pazarlardaki yerini alıyor.
Üzümün başkenti olan Manisa'nın ekonomisi bağcılığa dayanan Sarıgöl ilçesinde uzun yıllardır uygulanan örtü altı sistem sayesinde üzümler dalında tazeliğini kış aylarının ortasına kadar koruyor.