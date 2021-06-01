9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş

Antalya'ya kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım'ı arama çalışmaları sürdürülüyor. 9 gündür haber alınamayan Yıldırım'ın, en son bölgede kamp yapan 3 kişiyle karşılaştığı, havanın sıcak olduğunu ve yorulduğunu söylediği öğrenildi. 3 kampçının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmaları, Yıldırım'ın en son görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldı.

DHA 01.06.2021 - 13:36

9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş - 1

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım (60), 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti.

9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş - 2
Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.
9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş - 3
Kayıp Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İHH ve AKUT gönüllü ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Kumluca ve Kemer bölgesinde yapıldı.
9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş - 4
Ekipler, dün Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde aramalar gerçekleştirdi.
9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş - 5

HAVANIN ÇOK SICAK OLDUĞUNU, YORULDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Çalışmalara, kara ekiplerinin yanı sıra JAK'ın kullandığı dron ile havadan da devam edildi. Bölgedeki aramalar sırasında ekipler, 3 kampçıyla karşılaştı.
9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş - 6
Kampçılar, Mustafa Yıldırım ile kaybolduğu günlerde karşılaştıklarını ekiplere iletti. Kampçılar, soluklanmak için yanlarına oturan Yıldırım'ın havanın çok sıcak olduğunu ve yorulduğunu, Çıralı yerine Tekirova bölgesine geçerek, oradan da otostopla kamp alanına geçmeyi planladığını söylediğini aktardı.
9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş - 7
Kampçılar, daha sonra Yıldırım'ın yanlarından ayrıldığını kaydetti. Ekipler, bugünkü arama çalışmalarını da kampçıların ifadeleri doğrultusunda Yıldırım'ın en son görüldüğü noktada yoğunlaştırdı.

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