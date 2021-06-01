9 gündür kayıp kampçı, karşılaştığı 3 kişiye yorulduğunu söylemiş

Antalya'ya kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım'ı arama çalışmaları sürdürülüyor. 9 gündür haber alınamayan Yıldırım'ın, en son bölgede kamp yapan 3 kişiyle karşılaştığı, havanın sıcak olduğunu ve yorulduğunu söylediği öğrenildi. 3 kampçının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmaları, Yıldırım'ın en son görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldı.

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DHA 01.06.2021 - 13:36

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım (60), 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti.

Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Kayıp Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İHH ve AKUT gönüllü ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Kumluca ve Kemer bölgesinde yapıldı.

Ekipler, dün Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde aramalar gerçekleştirdi.

HAVANIN ÇOK SICAK OLDUĞUNU, YORULDUĞUNU SÖYLEMİŞ Çalışmalara, kara ekiplerinin yanı sıra JAK'ın kullandığı dron ile havadan da devam edildi. Bölgedeki aramalar sırasında ekipler, 3 kampçıyla karşılaştı.

Kampçılar, Mustafa Yıldırım ile kaybolduğu günlerde karşılaştıklarını ekiplere iletti. Kampçılar, soluklanmak için yanlarına oturan Yıldırım'ın havanın çok sıcak olduğunu ve yorulduğunu, Çıralı yerine Tekirova bölgesine geçerek, oradan da otostopla kamp alanına geçmeyi planladığını söylediğini aktardı.

Kampçılar, daha sonra Yıldırım'ın yanlarından ayrıldığını kaydetti. Ekipler, bugünkü arama çalışmalarını da kampçıların ifadeleri doğrultusunda Yıldırım'ın en son görüldüğü noktada yoğunlaştırdı.

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