9 günlük bayram tatili yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sağanak yağışlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca etkili olacak. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre arife gününden itibaren başlayacak olan sağanak yağışların birçok bölgede etkili olması bekleniyor. İşte gün gün bayramda hava durumu...
Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Tatil planları yapanların aklı fikri ise bayramda havanın nasıl olacağında. Meterolojik tahminlere göre sıcaklıklar düşecek, sağanak yağmur etkili olacak.
Sıcak hava cuma günü yurdu terk ediyor, arife günüyle beraber yağışlı hava etkili olmaya başlayacak ve bayram boyunca devam edecek.