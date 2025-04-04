9 günlük bayram tatilinde 50 ton tescilli ciğer kebabı tüketildi
Diyarbakır'da 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 50 ton tescilli ciğer kebabı tüketildi. Hitit, Urartu, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında olduğu 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Bayram tatilinde rotasını medeniyet şehrine çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Sülüklü Han, Deliler Hanı ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanları görüp gezme fırsatı buldu.