9 günlük bayram tatilinde 50 ton tescilli ciğer kebabı tüketildi

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz güldürdüğünü belirterek, "Geçen yıl 3 gün Ramazan Bayramı süresince satışımız 24 tondu. Bu yıl açıklanan 9 günlük tatil süresince 50 tona yakın bir ciğer tüketimi oldu. Bu da demektir ki ciğer yine Türkiye genelinde vazgeçilmez bir tat oldu.