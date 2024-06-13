9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?

BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

Özel sektörde 9 günlük tatil işverenin insiyatifinde olmaktadır. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir. Bu konuda bir engel olmadığı gibi çalışan açısından hem maaş hem de yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz.