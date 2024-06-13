9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?

2024 Kurban Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte 9 günlük sürenin kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Peki, 9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?

9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? - 1

Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı tatil takviminin netleşmesi ardından 9 günlük tatil süresinden kimlerin faydalanabileceği soruları gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

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9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? - 2

İDARİ İZİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? - 3

İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsadığından 9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak. Özel sektör çalışanları ise bu imkandan faydalanamayacak.

9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? - 4

BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

Özel sektörde 9 günlük tatil işverenin insiyatifinde olmaktadır. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir. Bu konuda bir engel olmadığı gibi çalışan açısından hem maaş hem de yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz.

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