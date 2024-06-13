9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?
2024 Kurban Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte 9 günlük sürenin kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Peki, 9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? Bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?
Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek. Kurban Bayramı tatil takviminin netleşmesi ardından 9 günlük tatil süresinden kimlerin faydalanabileceği soruları gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.