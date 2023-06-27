9 günlük resmi tatil ne zaman bitecek? İşte Kurban Bayramı tatilinin biteceği tarih
Resmi tatil öncesi vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Kamu kurumları ve noter, banka, PTT gibi kurumlarda işleri olan vatandaşlar, belirlenen resmi bayram tatili tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 9 günlük resmi tatil ne zaman bitecek?
Bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. 4 gün olarak idrak edilen bayram süresi ve öncesindeki arefe günü resmi tatil oluyor. Öte yandan alınan karar gereği Kurban Bayramı tatili daha erken başlayacak. İşte, 2023 Kurban Bayramı'nın resmen başlayacağı o tarih...