9 günlük resmi tatil ne zaman bitecek? İşte Kurban Bayramı tatilinin biteceği tarih

Bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. 4 gün olarak idrak edilen bayram süresi ve öncesindeki arefe günü resmi tatil oluyor. Öte yandan alınan karar gereği Kurban Bayramı tatili daha erken başlayacak. İşte, 2023 Kurban Bayramı'nın resmen başlayacağı o tarih...