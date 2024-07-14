9 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğau Anadolu bölglerinde etkili olacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

9 il için sağanak yağış uyarısı - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

9 il için sağanak yağış uyarısı - 2

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

9 il için sağanak yağış uyarısı - 3

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon, Bayburt ve Ardahan arı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYARI NE DEMEKTİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

9 il için sağanak yağış uyarısı - 4

14 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sağanak yağış uyarısı - 5

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sağanak yağış uyarısı - 6

16 TEMMUZ SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sağanak yağış uyarısı - 7

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sağanak yağış uyarısı - 8

18 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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