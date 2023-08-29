9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı