9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava sıcaklıkları bugün doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapılırken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

9 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. 

Artvin, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için yapılan uayrısıda vanatdaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4
9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu

SAKARYA °C, 33°C

Az bulutlu

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

29 AĞUSTOS SALI HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

31 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

1 EYLÜL CUMA HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

2 EYLÜL CUMATESİ HAVA NASIL OLACAK?

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 18
DAHA FAZLA GÖSTER