9 il için sarı kodlu yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Hava sıcaklıkları bugün doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapılırken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.