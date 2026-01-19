9 ile sarı kodlu uyarı. Kar daha da kuvvetli yağacak
19.01.2026 06:37
NTV - Haber Merkezi
Rusya ve Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'de etkisini sürdürüyor. İstanbul'da kar yağışı bugün de aralıklarla devam edecek. 9 kente ise sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları bugün de tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredecek.
Marmara ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Yağışların, Marmara'nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
İstanbul'da bugün de kar yağışı sürecek. Hava sıcaklığının 0-4 derece aralığında olacağı megakentte yarın kar yağışı kesiliyor. Yarından sonra yağmurun etkili olacağı İstanbul'da çarşambadan sonra lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 10 dereceleri görecek.
FIRTINA UYARISI
Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Aşırı soğukların devam ettiği iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
9 KENTE KUVVETLİ KAR UYARISI
MGM; Kastamonu, Bartın, Sinop, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'a sarı kodla kuvvetli kar uyarısı yaptı.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli -5/2 derece.
- İstanbul 0/4 derece.
- Denizli -2/6 derece.
- İzmir 1/9 derece.
- Adana 1/10 derece.
- Ankara -6/1 derece.
- Samsun -1/5 derece.
- Erzurum -8/-4 derece.
- Malatya -7/0 derece.
- Kars -9/-6 derece
- Diyarbakır -3/0 derece.
- Gaziantep -5/3 derece.