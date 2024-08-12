9 kişinin can verdiği otobüs kazasında ön rapor: "Şoförün doğrudan etkisi var"
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün, üst geçidin ayağına çarpması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilgili ön rapor çıktı. Raporda; Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, şoförün şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel'in (45) kullandığı Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, 9 Ağustos Cuma günü Ankara-Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Olukpınar Köyü mevkisinde kontrolden çıktı.