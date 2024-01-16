9 kişinin öldüğü feci kazada yeni gelişme: Otobüs şoförü hız sınırını 3 kat aşmış
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğinin belirlendiği açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mersin'in Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkindeki Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini 31 kişinin yaralandığını açıkladı.