9 kişinin öldüğü katliam gibi kavga: Ekipler çatışmanın ortasında kalmış
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 9 kişi, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah saatlerinde tarlada silahlı kavga çıktığı, itfaiye, sağlık ve jandarmanın müdahale ettiği, bir süre sonra her iki ailenin yakınlarının gelmesiyle olayların yeniden başladığı ve ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı bildirildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.