9 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
9 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 7 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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9 MART 1764Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli Camisi ibadete açıldı.
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9 MART 1796
Napolyon Bonapart ile Josephine evlendi.
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9 MART 1923Sovyet lideri Lenin, geçirdiği felç sonucunda konuşma yeteneğini kaybetti.
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9 MART 1934Sovyet kozmonot Yuri Alekseyeviç Gagarin, dünyaya geldi.
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9 MART 1956
Kıbrıs Rum toplumunun lideri Başpiskopos Makarios, İngiltere tarafından Seyşel Adaları'na sürgüne gönderildi. Adanın İngiliz Genel Valisi John Harding, Makarios'un, terörizmi aktif olarak desteklediği için sürgün edildiğini açıkladı.
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9 MART 1956Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi.
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9 MART 1967Gazeteci, yazar Vala Nureddin (Va-Nü), 66 yaşında İstanbul'da öldü.
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9 MART 1995TBMM Mal Varlığını Araştırma Komisyonunun Almanya'da bulduğu belgeler, RP'li Süleyman Mercümek'in Türkiye'de yönettiği paranın toplam 17 milyon mark olduğunu ve bu paraların akıbetinin bilinmediğini ortaya koydu.
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9 MART 1994ABD'li yazar ve şair Charles Bukowski, hayatını kaybetti
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9 MART 1996
1990 yılında öldürülen gazeteci Çetin Emeç'i vurduğu belirlenen İslami Hareket Örgütü'nün ''tim sorumlusu'' İrfan Çağırıcı, İstanbul'da yakalandı.
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9 MART 2001Türk balesinin kurucusu Edris Stannus (Dame Ninette de Valois), İngiltere'de 104 yaşında öldü.
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9 MART 2003Siirt'te yapılan milletvekili yenileme seçimlerinde üç milletvekilliğini alan, iktidardaki AK Parti'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da parlamentoya girdi.
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9 MART 2007İsviçre'de, Ermeni çevrelerinin ''soykırım'' iddiasının inkarın suç sayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, Lozan Mahkemesince 9 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı. Bu ceza mahkemece iki yıl tecil edildi.
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9 MART 2016HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP'nin İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "dokunulmazlıklarının kaldırılmasını" içeren fezlekeler TBMM Başkanlığına geldi.
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9 MART 2018
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.