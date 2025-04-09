9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da yaşanan olaylar

Gerek savaşlar, gerek diplomatik hamleler, gerekse bilim, sanat ve hukuk alanlarında atılan adımlar, 9 Nisan'ı tarihsel bir perspektifle değerlendirmemizi sağlıyor.Peki, 9 Nisan'da ne oldu? Bugün dünya neyi anıyor, neyi hatırlıyor? Hangi dönüm noktaları bu tarihe kazındı?



​9 Nisan, tarih boyunca birçok önemli olaya sahne olmuştur. İşte bu tarihte gerçekleşen bazı önemli olaylar:​