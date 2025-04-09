9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da yaşanan olaylar

"9 Nisan ne günü?" sorusu, her yıl bu tarihin anlam ve önemini merak edenler tarafından gündeme taşınıyor. İnsanlık tarihinin akışı içerisinde 9 Nisan, hem Türkiye'de hem de dünyada siyasi, kültürel, toplumsal ve bilimsel birçok önemli gelişmeye sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu özel tarih, bazı olaylarla sadece dönemini değil, geleceği de şekillendirmiştir.

9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da yaşanan olaylar - 1

Gerek savaşlar, gerek diplomatik hamleler, gerekse bilim, sanat ve hukuk alanlarında atılan adımlar, 9 Nisan'ı tarihsel bir perspektifle değerlendirmemizi sağlıyor.Peki, 9 Nisan'da ne oldu? Bugün dünya neyi anıyor, neyi hatırlıyor? Hangi dönüm noktaları bu tarihe kazındı?

​9 Nisan, tarih boyunca birçok önemli olaya sahne olmuştur. İşte bu tarihte gerçekleşen bazı önemli olaylar:​

TÜRKİYE HABERLERİ

9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da yaşanan olaylar - 2

9 NİSAN OLAYLARI

1860: Dünyada ilk kez bir ses kaydı yapıldı. ​

1932: Türkiye'nin ilk kadın hâkimi Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı. ​

1936: İstanbul Telefon Şirketi devlet tarafından satın alındı. ​

1940: II. Dünya Savaşı sırasında Almanya, Danimarka ve Norveç'i işgal etmeye başladı. ​

1945: Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı. ​


9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da yaşanan olaylar - 3

1948: Deir Yasin Katliamı gerçekleşti. İsrail'in kuruluş sürecinde, 9 Nisan 1948'de, Irgun ve Lehi adlı Siyonist paramiliter gruplar, Kudüs yakınlarındaki Deir Yasin köyüne saldırarak 107 ila 254 arasında Filistinli sivili katletti. ​

1950: İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem, İstanbul'da hayatını kaybetti. ​

1952: Orhan Hançerlioğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne atandı. ​

9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da yaşanan olaylar - 4

1982: Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Dışişleri Bakanı Turan Güneş vefat etti. ​

2012: Senaryo yazarı, sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Okay hayatını kaybetti. ​

Ayrıca, 9 Nisan, Türkiye'de "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" olarak da anılmaktadır.

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