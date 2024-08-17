9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yargı Paketinde son durum
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
TBMM 30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girdi. Bu gelişmenin ardından Meclis gündeminde yer alan yargı paketinin son durumu ve akıbeti merak konusu oldu. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.