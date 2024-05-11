9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza

9. yargı paketi hazırlıkları son aşamaya geldi. Pakette casusluk suçlarında kapsam genişlemesinden mükerrer suçlardan hüküm giyenlere koşullu salıverme hakkına, hakeret suçlarına verilecek cezalardan, boşanma davalarına kadar önemli düzenlemeler var.

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 1

CASUSLUK SUÇUNDA KAPSAM GENİŞLİYOR

9. yargı paketi 23 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeriyor ve 65 maddeden oluşuyor.

Yeni düzenlemelerle casusluk suçlarında kapsam genişliyor. Bilgi ve belge temini dışında devletin güvenliği ve yararları aleyhine faaliyetler de suç haline getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 2

Buna göre devletin güvenliği veya iç, dış siyasal yararları aleyhine, yabancı bir devlet veya organizasyonun çıkarları ya da talimatları doğrultusunda araştırma yapmak suç olacak. Bu şekilde türk vatandaşları veya kurumlar ya da Türkiye'deki yabancılarla ilgili araştırma yapana 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 3

Bu suçu milli güvenlik açısından önemli projelerde ve kamu kurumlarında görev yapanlar işlerse ceza bir kat artacak.
Devletin savaş hazırlıkları veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakıldıysa ceza 8 ile 12 yıl arasında olacacak.
Suçun oluşması için yabancı bir devlet çıkarı veya talimatı olması gerekecek.

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 4

TEKRAR SUÇA KOŞULLU SALIVERME HAKKI

9. yargı paketiyle mükerrer suçlardan hüküm giyenlere de koşullu salıverme hakkı geliyor.  Cezanının dörtte üçünü cezaevinde geçiriren "iyi halli" hükümlüler bu haktan faydalanabilecek. Terör ya da anayasal düzene karşı suçlar kapsam dışında.

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 5

9. yargı paketiyle hakaret suçu için şikayet süresi 6 aydan iki yıla çıkarılıyor. Hakaret suçu sosyal medya üzerinden işlenirse uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınıyor.. Failin cezası günlük 100 lira üzerinden hesaplanacak.

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 6

20 yıl kıdemi olan hukukçuya sınavsız  arabulucu olma imkanı verilecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavında soru sayısı artacak. konular yeniden düzenlenecek. Hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatına çağırılan aday sayısı ilan edilen kadro sayısının iki katından bir katına indirilecek.

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 7

BOŞANMADA BEKLEME SÜRESİ DÜŞÜYOR

Ayrıca Boşanma davalarında bekleme süresi 3 yıldan bir yıla indiriliyor .

9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza - 8

TMSF’nin kayyum olarak atanabilmesine imkân veren düzenleme de 5 yıl daha uzatılacak.

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