9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza
9. yargı paketi hazırlıkları son aşamaya geldi. Pakette casusluk suçlarında kapsam genişlemesinden mükerrer suçlardan hüküm giyenlere koşullu salıverme hakkına, hakeret suçlarına verilecek cezalardan, boşanma davalarına kadar önemli düzenlemeler var.
CASUSLUK SUÇUNDA KAPSAM GENİŞLİYOR
9. yargı paketi 23 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeriyor ve 65 maddeden oluşuyor.
Yeni düzenlemelerle casusluk suçlarında kapsam genişliyor. Bilgi ve belge temini dışında devletin güvenliği ve yararları aleyhine faaliyetler de suç haline getirildi.