9. yargı paketi netleşti: Boşanmada bekleme süresi düşüyor, sosyal medyadan hakarete yeni ceza

Buna göre devletin güvenliği veya iç, dış siyasal yararları aleyhine, yabancı bir devlet veya organizasyonun çıkarları ya da talimatları doğrultusunda araştırma yapmak suç olacak. Bu şekilde türk vatandaşları veya kurumlar ya da Türkiye'deki yabancılarla ilgili araştırma yapana 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.