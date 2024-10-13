9. Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Gözler TBMM gündeminde

9. Yargı Paketinde son durum, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan 9. Yargı Paketinin bu hafta Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. 9. Yargı Paketiyle birlik yargıda birçok değişiklik ele alınacak. Peki, 9. Yargı Paketinde son durum ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Gözler TBMM gündeminde - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alacak olan 9. Yargı Paketinin ne zaman çıkacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu, 9. Yargı Paketiyle birlikte bazı kanunlarda değişikliğe gidilmesini görüşecek. Peki, 9. Yargı Paketinde son durum ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

9. Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Gözler TBMM gündeminde - 2

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketini bu hafta görüşecek.

Haftalık çalışmasına 15 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlaması bekleniyor.

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

9. Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Gözler TBMM gündeminde - 3

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

9. Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

9. Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Gözler TBMM gündeminde - 4

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

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