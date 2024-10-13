9. Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Gözler TBMM gündeminde
9. Yargı Paketinde son durum, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan 9. Yargı Paketinin bu hafta Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. 9. Yargı Paketiyle birlik yargıda birçok değişiklik ele alınacak. Peki, 9. Yargı Paketinde son durum ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alacak olan 9. Yargı Paketinin ne zaman çıkacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu, 9. Yargı Paketiyle birlikte bazı kanunlarda değişikliğe gidilmesini görüşecek. Peki, 9. Yargı Paketinde son durum ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?