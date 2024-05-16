9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu?
9. Yargı Paketi'nde son durum, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen 9. Yargı Paketi'nde hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son olarak, 9. Yargı Paketi hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu?
9. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. 9. yargı paketiyle mükerrer suçlardan hüküm giyenlere de koşullu salıverme hakkı gelecek. Cezanının dörtte üçünü cezaevinde geçiriren "iyi halli" hükümlüler bu haktan faydalanabilecek.