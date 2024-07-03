9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
9. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'te sunuldu. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.
9. Yargı Paketi düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih, bir çok vatandaşlar ve hukukçular tarafından yakından takip ediliyor. Yargıda birçok yeni düzenlemeyi içeren 9. Yargı Paketi'nin kapsamı belli oldu. Teklifte kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde ve birçok başlıkta çeşitli düzenlemeler yer alıyor. İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.