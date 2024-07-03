9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'te sunuldu. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.

9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? - 1

9. Yargı Paketi düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih, bir çok vatandaşlar ve hukukçular tarafından yakından takip ediliyor. Yargıda birçok yeni düzenlemeyi içeren 9. Yargı Paketi'nin kapsamı belli oldu. Teklifte kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde ve birçok başlıkta çeşitli düzenlemeler yer alıyor. İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.

TÜRKİYE HABERLERİ

9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? - 2

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığına sunuldu.

9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? - 3

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda

TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

Buna göre; 3 Temmuz'da Meclis'e sunulan 9. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? - 4

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin ayrıntılarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Teklifte birçok başlıkta çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Bu düzenlemelerden biri kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde...

9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? - 5

KADINLARA SOYADI DÜZENLEMESİ

“Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla, kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik bir düzenleme teklif ediyoruz.” diyen Güler, “Ailenin huzur ve refahının korunması amacıyla baba olduğunu iddia edilen üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi, belirli kurallara bağlı olarak kanun teklifimizde yer alıyor.” şeklinde konuştu.

Güler’in açıklamasından satır başları şöyle:

"Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığın daha da nitelikli hale getirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve insan odaklı insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzde ana ilke olarak kabul edilmektedir.

9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? - 6

HAKARET DAVALARINA 2 YIL SINIRI

İdari yargıda, kanun yollarına başvuru kapsamında hangi tarihteki parasal sınırın dikkate alınacağı netleştirilmek suretiyle hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Bölge idare mahkemesi tarafından ilk kez verilen kararlara Danıştay yolu imkanı getiriyoruz.

Şikayete tabi hakaret suçu bakımından azami şikayet süresini yeniden belirliyoruz. Süreyi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyeceğini kabul ediyoruz.

9. Yargı Paketi'nde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? - 7

ARABULUCULUK DÜZENLEMESİ

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların sınavsız olarak arabulucu olmasına imkan sağlıyoruz.

Bazı sorunların da çözümüne yönelik kolaylıklar getiriyoruz. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavının içerik itibariyla daha kapsayıcı olması ve bu sınava gireceklerin hukuk alanındaki yetkinliğinin artırılması amacıyla bu sınavda sorulacak sorulara yeni konular ekliyoruz. Asgari soru sayısını 120’ye çıkarıyoruz.

Hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olabilmesi sağlanarak uzlaştırma kurumunun daha etkin bir konuma ulaşmasını arzuluyoruz."

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