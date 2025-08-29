9 yaşında lösemiye yakalandı: Kanseri yendi, hayâlini gerçekleştirdi

Hastalık sürecindeki o halsiz zamanlarında dahi elinde bir tornavidayla bir şeyler yapıyordu. Biz de buna biraz yardımcı olduk. İşte robotik kodlama üzerine biraz yardım ettik, eksiklerini tamamladık. 10 yaşlarında ODTÜ'de gerçekleşen bir robotik kodlama programına gitmişti. O günden bu yana ODTÜ'ye bir ilgisi oldu. Aslında bu hastalık sürecinde herkes biraz hüzünlü oluyor ama onun gayreti bize de moral oldu. Hep iyi düşünmek ve ileriye doğru çalışmak lazım. O karamsarlıkla durursanız bir şey olmuyor" diye konuştu.





