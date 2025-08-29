9 yaşında lösemiye yakalandı: Kanseri yendi, hayâlini gerçekleştirdi
Ankara'da 9 yaşında yakalandığı lösemiyi kemoterapi tedavisiyle yenen Kaan Ferid Altundaş (17), çocukluk hayali olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisligi Bölümü'nü (İngilizce) kazandı.
Etimesgut ilçesinde yaşayan Feridun-Demet çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Kaan Ferid'e 9 yaşında lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki bir devlet hastanesinde tedaviye alınan Altundaş, 2 yıl süren kemoterapi tedavisiyle hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Altundaş, kontrolleri devam ederken temel eğitimini LSV Eğitim Kurumları’nda başarıyla tamamladı. Altundaş, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından çocukluk hayali olan ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne yerleşti.