9 yaşındaki Adem herkesin neşesi oldu: "Kebaba gel, ciğere gel" değişiyle yüzleri gülümsetiyor
Hatay'da yarıyıl tatilini bir kebapçıda çıraklık yaparak geçiren 9 yaşındaki Adem Şölen, kendine has "Kebaba gel, ciğere gel" değişiyle müşterilerin yüzünü gülümsetiyor.
Antakya ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Adem Şölen, tatil günlerini kebapçıda çıraklık yaparak geçiriyor. Her okul tatilini fırsat bilerek çok sevdiği iş yerine gelen Şölen, azmiyle ve çalışma hevesiyle takdir toplarken iş yeri sahibi ve müşterilerinde yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kendine has ‘Kebaba gel, ciğere gel' değişiyle müşterilere seslenen Şölen, duyanları tebessüm ettiriyor.