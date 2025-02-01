9 yaşındaki Adem herkesin neşesi oldu: "Kebaba gel, ciğere gel" değişiyle yüzleri gülümsetiyor

"BENİ GÖRÜNCE AFERİN DİYORLAR"

Okulların tatil olmasıyla birlikte kebapçıda çıraklık yapmaya başladığını dile getiren 9 yaşındaki Adem Şölen, müşterilerin kendini severek bahşiş verdiğini ifade edere "Ben burada çalışıyorum. Tabakları kaldırıyorum. Yerleri süpürüyorum ve siliyorum. Masaları topluyorum. Kebapları çeviriyorum. Ustalar bir şey istediğinde yardım ediyorum. Burayı çok seviyorum. Bu işi çok seviyorum. Büyüdüğümde polis olmak istiyorum. İlerde de dükkan açabilirim. 3'üncü sınıfa gidiyorum. Okullar tatil olduğunda burada çalışıyorum. Müşteriler beni görünce aferin diyorlar ve bana bahşiş veriyorlar. İşler kolay çünkü bu işi seviyorum" dedi.





