9 yaşındaki Berat Efe'yi hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu

Bu arada kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin arkadan çarptığı görüldü. Hayatını kaybeden Berat Efe'nin ise iki araç arasında sıkıştığı anlar kaydedildi. Kazandan hemen sonra hafif ticari araçtan inen ailenin yerde yatan çocuğa doğru koşmaları da görüntülerde yer aldı.