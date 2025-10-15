9 yaşındaki Berat Efe'yi hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu

Kayseri'de 9 yaşındaki Berat Efe Geldi'nin iki araç arasında sıkışarak ölümüne neden olan sürücü, 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada sürücünün cezası belli oldu.

Mersin'den Kayseri'ye ailesiyle birlikte tatil için gelen Enes Geldi, dönüş yolunda mola vermek için hafif ticari aracını yol kenarında durdurdu. Aile araçta otururken, Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi (9), dışarı çıkıp arkaya geçti. Bu sırada Durdu P. yönetimindeki otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı.

Kaza, 2 Şubat günü saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde Karayolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu P. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin arkadan çarptığı görüldü. Hayatını kaybeden Berat Efe'nin ise iki araç arasında sıkıştığı anlar kaydedildi. Kazandan hemen sonra hafif ticari araçtan inen ailenin yerde yatan çocuğa doğru koşmaları da görüntülerde yer aldı.

Kazanın ardından Geldi, gözyaşları ile toprağa verilirken, sürücü Durdu P. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Durdu P. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Durdu P. hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen Berat Efe Geldi’nin şikayetçi ailesi hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık, "Her gün vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Reflektör konulmamıştı. Böyle olmasını kimse istemezdi." dedi.

9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Geldi’nin ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durdu P.'yi, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ehliyetine de 2 yıl 6 ay süre ile el konulmasına hükmetti.

