9 yaşındaki Berat Efe'yi hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu
Kayseri'de 9 yaşındaki Berat Efe Geldi'nin iki araç arasında sıkışarak ölümüne neden olan sürücü, 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada sürücünün cezası belli oldu.
Mersin'den Kayseri'ye ailesiyle birlikte tatil için gelen Enes Geldi, dönüş yolunda mola vermek için hafif ticari aracını yol kenarında durdurdu. Aile araçta otururken, Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi (9), dışarı çıkıp arkaya geçti. Bu sırada Durdu P. yönetimindeki otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı.