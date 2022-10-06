9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak tüketiyor

''KIZ ARKADAŞIM DA SARIMSAK SEVİYOR''

Sarımsak gördüğünde dayanamadığını belirten Muhammed, “İlk yedikten sonra bir daha sarımsak yemeyi bırakamadım. Şimdi sürekli her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yedikten sonrada hiç hasta olmadım. Benim okulda bir tane kız arkadaşım var. O da sarımsak yemesini seviyor ama benim kadar fazla yiyemiyor. O 4-5 diş sarımsak yerken ben ise günde 6-7 diş sarımsak yiyorum. Okulda yanımda sıra arkadaşım vardı. Ona sarımsak yemesini tavsiye ettim. Sonra yanımda getirdiğim sarımsaklar verdim o da yedi. Acı olduğunu düşünerek bir daha sarımsak yemedi” diye konuştu.