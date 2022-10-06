9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak tüketiyor

Kastamonu’da yaşayan Muhammed Mücteba, 3 yaşında başladığı sarımsak yeme alışkanlığını 6 yıldır bırakamıyor. Her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketen Muhammed Mücteba'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak tüketiyor - 1

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Mücteba Köylü, her gün en az 5 diş Taşköprü sarımsağı tüketiyor.

9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak tüketiyor - 2

3 yaşından beri sarımsakları leblebi yer gibi yiyen Muhammed Mücteba okula, tatile, arkadaşları ile oynamaya giderken bile yanında Taşköprü sarımsağını taşıyor.

3 yaşından beri her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba’yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak tüketiyor - 3

SARIMSAK BULAMAYINCA AĞLIYOR

Muhammed Mücteba, sarımsak bulamadığı zaman da ağlıyor. Her gün sarımsak yiyen Muhammed Mücteba'nın alışkanlığından vaz geçemediğini belirten ailesi, Muhammed'in 9 yaşına kadar da hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak tüketiyor - 4

3 yaşından itibaren her gün sarımsak yediğini söyleyen Muhammed Mücteba Köylü, “Tam 6 yıldır sarımsak yiyorum. Sarımsak yemeyi seviyorum. Sarımsak yemediğim gün olmuyor. Temel Reis ıspanak yiyerek güçlü oluyor bende sarımsak yiyorum ve güçlü oluyorum” dedi.

9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak tüketiyor - 5

''KIZ ARKADAŞIM DA SARIMSAK SEVİYOR''

Sarımsak gördüğünde dayanamadığını belirten Muhammed, “İlk yedikten sonra bir daha sarımsak yemeyi bırakamadım. Şimdi sürekli her gün sarımsak yiyorum. Sarımsak yedikten sonrada hiç hasta olmadım. Benim okulda bir tane kız arkadaşım var. O da sarımsak yemesini seviyor ama benim kadar fazla yiyemiyor. O 4-5 diş sarımsak yerken ben ise günde 6-7 diş sarımsak yiyorum. Okulda yanımda sıra arkadaşım vardı. Ona sarımsak yemesini tavsiye ettim. Sonra yanımda getirdiğim sarımsaklar verdim o da yedi. Acı olduğunu düşünerek bir daha sarımsak yemedi” diye konuştu.

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