9 yıl önce işlenen cinayet canlı yayında ortaya çıktı: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Mehmet Çetin davasında bir başka olay daha açığa çıktı. Aynı olayda ismi geçen Hüseyin Çavdar isimli şahıs 9 yaşındaki engelli çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

9 yıl önce işlenen cinayet canlı yayında ortaya çıktı: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti - 1

Tam 10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybıyla ilgili soruşturma yeniden gündemde. O dönemde en yakın arkadaşı olan Bayram'ın uzun süredir suskun kalması, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Mehmet Çetin’in kaybolduğu akşam Bayram’la birlikte görüldüğü öne sürülen bir diğer isim, Hüseyin Çavdar, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı ve bir televizyon programının stüdyo konuğu oldu. Programa tanık olarak gelen Çavdar'ın 9 yıl önce ölen engelli Arda'nın faili olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

9 yıl önce işlenen cinayet canlı yayında ortaya çıktı: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti - 2

NE OLMUŞTU?

Hüseyin, eşi ve onun önceki eşinden olan engelli oğlu Arda ile yaşıyordu. 7 yaşındaki Arda isimli çocuk bir gün vefat etti. Ve yıllar sonra Fatma karakola gidip oğlunu kocası Hüseyin'in öldürdüğünü söyledi. Ancak hemen ertesi gün şikayetini geri çekti.

9 yıl önce işlenen cinayet canlı yayında ortaya çıktı: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti - 3

Hüseyin şikayeti doğruladı ancak eşinin kendisinin onu aldattığından şüphelenip böyle bir şey yaptığını söyledi. Fatma stüdyoya geldi ve canlı yayında ifadesini doğrulayarak hiç akla mantığa sığmayacak savunmalar yaptı. Diğer yandan Fatma'nın oğlunun eşi tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatması ve çocuğun ölüm sebebinin örtüşmesi de kafalarda soru işareti bıraktı.

9 yıl önce işlenen cinayet canlı yayında ortaya çıktı: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti - 4

İTİRAF GELDİ

Savcılık Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul etti ve şüpheli ölümüyle hepimizin içini sızlatan Arda ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltının 3'üncü gününde Hüseyin Çavdar'dan itiraf geldi. Çavdar, sesten rahatsız olup 9 yaşındaki Arda'yı öldürdüğünü itiraf etti.

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