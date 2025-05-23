9 yıl önce işlenen cinayet canlı yayında ortaya çıktı: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti
Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Mehmet Çetin davasında bir başka olay daha açığa çıktı. Aynı olayda ismi geçen Hüseyin Çavdar isimli şahıs 9 yaşındaki engelli çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.
Tam 10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybıyla ilgili soruşturma yeniden gündemde. O dönemde en yakın arkadaşı olan Bayram'ın uzun süredir suskun kalması, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Mehmet Çetin’in kaybolduğu akşam Bayram’la birlikte görüldüğü öne sürülen bir diğer isim, Hüseyin Çavdar, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı ve bir televizyon programının stüdyo konuğu oldu. Programa tanık olarak gelen Çavdar'ın 9 yıl önce ölen engelli Arda'nın faili olduğu ortaya çıktı.