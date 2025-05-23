9 yıl önce işlenen cinayet canlı yayında ortaya çıktı: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Hüseyin şikayeti doğruladı ancak eşinin kendisinin onu aldattığından şüphelenip böyle bir şey yaptığını söyledi. Fatma stüdyoya geldi ve canlı yayında ifadesini doğrulayarak hiç akla mantığa sığmayacak savunmalar yaptı. Diğer yandan Fatma'nın oğlunun eşi tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatması ve çocuğun ölüm sebebinin örtüşmesi de kafalarda soru işareti bıraktı.