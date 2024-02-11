9 yıl önce katledilen Özgecan mezarı başında anıldı

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

Mehmet Aslan ise "Ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ifade ettiğimiz duyguları maalesef büyük bir kesim anlamadı, anlamamış. Özgecan Aslan, bizim kızımız olarak dünyaya geldi ama kalbi olan, vicdanı olan, canı olan her anne-babanın kızı oldu. Her evin kızı oldu. Kadına şiddetin önüne geçmek mümkün değil, binlerce yıldır olduğu gibi. Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için insanların okuması, düşünmesi, akletmesi lazım." diye konuştu.