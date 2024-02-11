9 yıl önce katledilen Özgecan mezarı başında anıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 yıl önce bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi.