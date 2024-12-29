9 yıl önceki sır kayıp: Minik Dursun Kaan nerede?
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılında kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı ve 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. 2,5 yıl sonra Erol'un kemik parçalarına Kelkit Çayı'nda ulaşıldı. Küçük Dursun Kaan'ın akıbeti geçen 9 yıla rağmen hala bilinmiyor.
Reşadiye'de 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu.
Aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.