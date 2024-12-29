9 yıl önceki sır kayıp: Minik Dursun Kaan nerede?

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılında kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı ve 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. 2,5 yıl sonra Erol'un kemik parçalarına Kelkit Çayı'nda ulaşıldı. Küçük Dursun Kaan'ın akıbeti geçen 9 yıla rağmen hala bilinmiyor.

9 yıl önceki sır kayıp: Minik Dursun Kaan nerede? - 1

Reşadiye'de 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu.

Aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

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9 yıl önceki sır kayıp: Minik Dursun Kaan nerede? - 2

MUHTARI ARAMA ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları buldu.

Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen bulguların DNA testinde Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağladığı tespit edildi.

9 yıl önceki sır kayıp: Minik Dursun Kaan nerede? - 3

12 Mayıs 2018 tarihinde bulunan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

9 yıl geçmesine rağmen Erol ile birlikte kaybolan Dursun Kaan Taşçı henüz bulunamadı.

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