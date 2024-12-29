9 yıl önceki sır kayıp: Minik Dursun Kaan nerede?

Reşadiye'de 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu.

Aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.