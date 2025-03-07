9 yıldır şehirler arası direksiyon sallıyor: Otobüs kaptanı Fatma Atabek Şahin

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUM"

Çevresindekilerin otobüs şoförlüğü yapma fikrine ilk duyduklarında şaşırarak veya karşı çıkarak karşılık verdiğini dile getiren Atabek, kendisinin de onlara, "Küçük araç herkes kullanıyor. Ben farklı olmak, farkındalık oluşturmak istiyorum." diye yanıt verdiğini aktardı. Atabek, bu kararlılığı sayesinde kendisine karşı çıkanlardan da ilerleyen zamanlarda destek görmeye başladığını söyledi.



Yola ilk çıktığı zamanlarda hem trafikteki şoförlerin hem de otobüsteki yolcuların gözlerinin üzerinde olduğunu, bu durumun ilk başlarda kendisini zorladığını ancak alıştığını aktaran Atabek, "Etraftakilerin 'Aa bayan şoför.' fısıldaşmalarını, şaşırmalarını duyuyorum. Bazen tedirginlik seziyorum yolcularımız arasında ancak varış noktasına geldiğimiz zaman, 'Bindiğimizde tedirgin olduk ama sonrasında rahatladık.' ifadelerini çok duyuyoruz. Bu toplumsal ön yargının kırılmasını ve yollardaki kadın şoför sayısının artmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.



Kendisini gören pek çok kişinin "Zor olmuyor mu?" ya da "Bu kadar büyük bir araçla nasıl başa çıkabiliyorsun?" gibi sorular sorduğuna değinen Atabek, kadınlara ilham olup cesaret vermek, erkek egemen olarak görülen meslekteki toplumsal ön yargıları kırmak istediğini belirtti.



Atabek, unutamadığı anlarla ve olumlu tepkilerle de karşılaştığına vurgu yaparak, şunları paylaştı:



"Bir tane yolcum vardı, bir numarada oturuyordu. Bütün araba uyuyor ama beyefendi uyumuyor. Herhalde bir hata yaptığımı düşündüm. Varış noktamıza geldiğimizde beyefendi, 'İsminiz ne?' dedi. Ben hemen 'Eyvah.' dedim, ismimi söyledim. Beyefendi meğerse bir askeri personelmiş, otobüsle yolculuk yapmayı tercih ediyormuş. Bana, 'Hayatımda gittiğim en güzel, en keyifli yolculuktu diyebilirim.' demişti. Her şeye vakıf olduğumu söylemişti, bu beni onurlandırdı. Bir keresinde de bir arama noktasında jandarma komutanımızın beni görünce, 'Asfaltlar çiçek açıyor. Sizleri görünce böyle düşünüyorum.' demesi gerçekten çok gurur vericiydi. Bunlar sizin yoldan kopmamanıza sebep oluyor. Tüm zorluklara karşı bunları duymak motive ediyor."



Bu mesleğe ilgi duyan tüm kadınlara çağrıda bulunan Atabek, "Bu mesleğe gönül verin. Mesleğimiz bizlerin sayısı arttıkça daha da güzelleşecek, daha da saygın hale gelecek." dedi.



