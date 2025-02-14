9 yıllık evli çift geçimini balıkçılıkla sağlıyor: Sadece iş değil, yaşam tarzımız oldu

''Balıkçılık bizim sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Deniz ve balıkçılık bizim ortak tutkumuz. Bizi birbirimize bağlayan en büyük bağlardan biri bu.''

Ümit Arı ise, “Eşim balık tutmakta çok şanslı. Ben de onun şansını kullanıyorum. Balıkçılık zor ama severek yapıyoruz. Artık bize zor gelmiyor” diye konuştu.