9 yıllık evli çift geçimini balıkçılıkla sağlıyor: Sadece iş değil, yaşam tarzımız oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde 9 yıllık evli Seher (30) ve Ümit Arı (32) çifti, tekneleriyle her sabah Akdeniz'in mavi sularına açılarak balık tutuyor. Denizin huzur verdiğini söyleyen Seher Arı, "Balıkçılık bizim sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bizi birbirimize bağlayan en büyük bağlardan biri bu” dedi.
İlçeye bağlı Boğsak Mahallesi’nde yaşayan ve geçimlerini balıkçılık yaparak sağlayan Seher-Ümit Arı çifti, birbirlerine hem karada hem denizde destek oluyor.