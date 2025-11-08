90 metrelik kara deliğe tek girdi: Dünyadan bir yer değil
08.11.2025 15:01
DHA
Antalya’da yaşayan 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu Burdur’un Bucak ilçesindeki yaklaşık 90 metre derinliğindeki obruğa indi.
Zaman zaman büyük korku yaşayan Kuşçu, iniş ve çıkış anını kamera ve drone ile kaydetti.
GİRME ÇIKAMAZSIN DEDİLER
Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak Burdur'un Bucak ilçesindeki bir obruğa iniş yaptı.
"İNERSEM ÇIKAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER"
Büyük tedirginlik yaşadığını söyleyen Ozan Kuşçu, “Bucak'ta 90 metre derinliği olan obruğa gittim. İnsanların 'kara delik' diye adlandırdığı bir doğal oluşum. Obruğun olduğu köydekiler, buraya iniş olmadığını, inersem de çıkamayacağımı söyledi.” dedi.
Daha önce kimse yapmadığı için tedirgin olduğunu belirten Kuşçu. "Emniyet aldığımız ağaçlar çok küçüktü, farklı önlemler aldık. Yine de tehlike vardı ama korkuyu yenip aşağıya inmeyi başardım" ifadelerini kullandı.
"YERİN 90 METRE ALTINA TEK BAŞIMA İNDİM"
Obruğun etrafında güvenlik önlemi olmadığını belirten Kuşçu, “Aşağıda hayvan cesetleri çok fazlaydı. Buranın etrafı tel örgülerle çevrilmiş ama insanlar gire çıka tel örgüleri de parçalayıp, obruğa atmışlar. İnanılmaz bir duyguydu.” ifadelerini kullandı.
Yerin yaklaşık 90 metre altına tek başıma indiğini söyleyen Kuşçu, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını ve 'İp kopacak mı?' diye tedirgin olduğunu söyledi.
DEVEDEN DÜŞEN GELİN RİVAYETİ
Ozan Kuşçu, köy halkından duyduğu obrukla ilgili hikayeyi şu ifadelerle anlattı; “Devenin üstünde giden bir gelin, bu obruğa düşüyor ve yıllar sonra cesedi Antalya'da bulunuyor. Burada su kanalları olduğunu söylediler ama aşağıda bu kanalları göremedim”
"YUKARI ÇIKMAM 1 SAAT SÜRDÜ'
Obruğu ilk gördüğünde başının döndüğünü de söyleyen Kuşçu, “Yukarıdan bakınca dibi gözükmüyordu. Aşağıya indim ama en ufak hatada mahsur kalabilirdim. Orası dünyadan bir yer değilmiş gibiydi. İnanılmaz sessiz bir yerdi” dedi.