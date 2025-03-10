90 yaşındaki kadının karnından çıkarıldı: 11 kilogramlık tümör
İzmir'de 90 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 11 kilogramlık tümör, yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı.
Karabağlar ilçesinde yaşayan 6 çocuk, 20 torun sahibi Şerife Demirkıran, geçen yıl şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Karnında kitle olduğu tespit edilen kadına ilaç tedavisi başlandı ancak kitle hızla büyümeyi sürdürdü. Nefes almakta güçlük çeken 90 yaşındaki hasta, geçen ay İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.