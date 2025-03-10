90 yaşındaki kadının karnından çıkarıldı: 11 kilogramlık tümör

Dilek, kitlenin midenin dış duvarından kaynaklandığını gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 11 kilogram büyüklüğünde ve 30 santimetre ebadında, bütün karın boşluğunu dolduran bir kitleydi. Tümörü çıkarttık, hastamız üçüncü gün yoğun bakımdan çıktı. İyi durumda. Ağızdan besleniyor, yürüyor, hareket ediyor. Bu yaşta ikinci baharını yaşayacak. Şanslı bir hasta. Ameliyat kararı vermek çok zordu, bizim için de hasta için de. Onlar da kabul etti çünkü hasta yılmıştı. Ameliyat tek şansıydı. Biz de korkarak girdik ama şükür hastamız iyi oldu."