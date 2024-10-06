900 kişi ponzi ağına düştü! Denizli’deki 200 milyon euroluk vurgunda iki tutuklama

Denizli’de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduğunu söyleyen Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettiği belirtilen Volkan Çark’ın 200 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edildi. İddialar üzerine gözaltına alınan ikili, tutuklandı. Vurgunla ilgili olarak üç kişi ise aranıyor. Mağdurların avukatı, kurulan ponzi sistemine 900 kişinin dahil edildiğini anlattı. Dolandırıcılık olayının, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla belgelendiğini belirten avukatlar, olayın ikinci Seçil Erzan vakası olduğunu söyledi.

900 kişi ponzi ağına düştü! Denizli’deki 200 milyon euroluk vurgunda iki tutuklama - 1

Denizli’de Dubai’de faaliyet gösteren bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyip 200 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Ertuğrul Sezer isimli kişi, 2022 yılında Pamukkale ilçesinde dijital finans alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu.

Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan Ertuğrul Sezer bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

900 kişi ponzi ağına düştü! Denizli’deki 200 milyon euroluk vurgunda iki tutuklama - 2

GURBETÇİLERDEN PARA TOPLADI

Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı.

İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu.

Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.

Bir süre sonra para yatıranlar, kar payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Sibel T., Hicabi P., Volkan Çark ve Tolga D. hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.
900 kişi ponzi ağına düştü! Denizli’deki 200 milyon euroluk vurgunda iki tutuklama - 3

SEZER VE ÇARK TUTUKLANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, şüphelilere yönelik 4 Ekim günü operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçtıkları belirlenen diğer üç şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
900 kişi ponzi ağına düştü! Denizli’deki 200 milyon euroluk vurgunda iki tutuklama - 4

SEÇİL ERZAN OLAYINA BENZETTİ

Fransa’da dolandırılan Türk ve yabancıların avukatı olan Anıl Aba, buradaki dolandırıcılığın Seçil Erzan davasındaki para miktarlarından katbekat fazla olduğu söyledi.

Şüphelilerin ponzi sistemine 900 kişiyi topladığını anlatan Aba, “Çoğunluğu parası alamayacağına inanarak şikayetçi olmamış. Öğrendiğimiz kadarıyla 900 kişiden 200 milyon eurolara ulaşan bir para dolandırılmış.” dedi.

Aba firari üç kişi için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

“MASAK RAPORUNDA KARA PARA AKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI”

Dolandırılan kişilerden bazılarının avukatı olan Gizem Öğür ise, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda tek seferde 50 milyon lirayı bulan para transferlerinin bulunduğu anlattı.
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