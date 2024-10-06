900 kişi ponzi ağına düştü! Denizli’deki 200 milyon euroluk vurgunda iki tutuklama
Denizli’de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduğunu söyleyen Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettiği belirtilen Volkan Çark’ın 200 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edildi. İddialar üzerine gözaltına alınan ikili, tutuklandı. Vurgunla ilgili olarak üç kişi ise aranıyor. Mağdurların avukatı, kurulan ponzi sistemine 900 kişinin dahil edildiğini anlattı. Dolandırıcılık olayının, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla belgelendiğini belirten avukatlar, olayın ikinci Seçil Erzan vakası olduğunu söyledi.
Denizli’de Dubai’de faaliyet gösteren bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyip 200 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.
Ertuğrul Sezer isimli kişi, 2022 yılında Pamukkale ilçesinde dijital finans alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu.Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan Ertuğrul Sezer bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.