900 kişi ponzi ağına düştü! Denizli’deki 200 milyon euroluk vurgunda iki tutuklama

GURBETÇİLERDEN PARA TOPLADI

Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı.

İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu.

Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.

Bir süre sonra para yatıranlar, kar payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Sibel T., Hicabi P., Volkan Çark ve Tolga D. hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.