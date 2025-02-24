91 yaşındaki sahafın arşivi, meraklılarını bir araya getiriyor
Trabzon'da yaşayan 91 yaşındaki sahaf Erdoğan Gönüller, rahatsızlıklarına rağmen haftada bir gün açabildiği iş yerinde kitap ve koleksiyon tutkunlarını ağırlıyor.
Ortahisar ilçesindeki iş yerine rahatsızlıkları nedeniyle sadece cumartesi günü ailesinin yardımıyla gelebilen Gönüller, 45 yıldır sürdürdüğü mesleğinde bir araya getirdiği eski kitaplar, pullar, plaklar, dergiler, kartpostallar, kağıt ve demir paraların satışını yapıyor.
Bir süre kırtasiyecilik yaptıktan sonra sahaflığa başlayan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Gönüller, 1980 yılından bugüne mesleğini sürdürüyor.