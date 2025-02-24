91 yaşındaki sahafın arşivi, meraklılarını bir araya getiriyor

Aynı zamanda Erdoğan Gönüller'e yardım ettiğine değinen Çavuş, şöyle devam etti:



"Kitaplarla ilgiliyim ve bilgili olmaya çalışıyorum. Erdoğan amcanın etrafında bir çeşit kulüp gibiyiz. O nedenle ismi bana çok anlamlı gelir, 'Dost Sahaf' diyerek. Erdoğan amcanın kendisi çok bilgili bir insan. Ben de hem eski zamanları anlatması için hem kendi okuduklarını ve tecrübelerini anlatması için bir şeyler sormaya çalışıyorum. Sağlık durumundan dolayı çok gelemiyor ancak konuşmalarından hep burada olmak istediğini anlayabiliyoruz."