92 yaşındaki ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla kırdı

Ev sahibinin sürekli kapıya gelip rahatsız ettiğini söyleyen Esma Ş. "10 aydır evden çıkmamızı istiyor. Ona ev bulamadığımızı söyledim. Aslında buluyoruz ama Suriyelilere ev vermiyorlar. Durumu anlattım ama anlamıyor. Bu yüzden kirayı yükseltti. Dün akşam, su saatini sökmüş. bin 200 lira ödüyoruz, şimdi 3 bin lira istiyor. Sadece eniştem çalışıyor. Bu kirayı kim ödeyecek? Ben ve kardeşlerim okuyoruz. İnşallah en yakın zamanda ev bulacağız. Bize yardım etsinler" diye konuştu.