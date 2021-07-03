Asırlık ama ilk günkü gibi

Elazığ’da Alican Özen isimli vatandaş, bir vatandaş, 10 yıl önce aldığı 92 yaşındaki otomobili yaklaşık 100 bin liraya harcayarak ilk günkü haline getirdi. Özen, 600 bin liralık teklife rağmen aracını satmadığını söyledi.

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İHA 03.07.2021 - 15:45

Elazığ’da yaşayan Alican Özen, 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor.

Klasik araba tutkunu Alican Özen (46), 10 yıl önce bakımsız bir şekilde satın aldığı 1929 model otomobilini yaklaşık 100 bin lira harcayarak yeniledi.

Evinin bahçesindeki kapalı garajında muhafaza ettiği aracına hergün bakım yapan Özen, bazı günlerde aracıyla şehir turuna çıkıyor.

Çarşıda aracıyla tur atarken, görenlerin fotoğraf çektiğini ve düğünlerde kullanmak istediğini ifade eden Özen, “Sünnet düğünleri için bile isteyenler var. Birkaç defa aracı verdim ama fazla yıpranmaması açısından da böyle kullandırmak istemiyorum" dedi.

Amerikan yapımı aracını bir kadından takas yoluyla belirten Özen, "Bu aracı ilk aldığımda bakımsız bir haldeydi. Aracı daha önce bir dizide oynatmışlar, onun üzerine geçici bir siyah boya yapmışlardı. Ben onu temizlettim, altında kendine ait orijinal boyası çıktı. Modifiyesini de Bursa’da ustalara yaptırdım" şeklinde konuştu.

Aracına taliplerin olduğunu belirten Özen, “600 bin liralık bir teklif geldi ama ben aracımı satmadım. Değerini bilen insan olursa belki düşünebilirim" şeklinde konuştu.

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