92 yıldır her Ramazan tezgahta yerini alıyor: Kalfası işsiz kalmamak için üretiyor
Bursa'da, Rum fırıncı kalfasının ramazanda işsiz kalmamak için ürettiği şekilli poğaçalar, ustası tarafından her yıl ramazan ayında iftariyelik olarak üretildi. Şekilli poğaçalar, 92 yıldır her ramazan ayında fırın tezgahındaki yerini alıyor. Bursa'ya özgü gelenek, ustanın 3'üncü kuşak torunu Şeref Seymen (66) tarafından geleceğe aktarılıyor.
Kentte, 1933 yılında Rum fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle ramazan ayında işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti.