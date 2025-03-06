92 yıldır her Ramazan tezgahta yerini alıyor: Kalfası işsiz kalmamak için üretiyor

Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi görünce fırıncı kalfası işsiz kalmadı.