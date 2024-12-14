95 yaşındaki Ali Kılıç’a sürpriz doğum günü kutlaması: Tüm Cumhurbaşkanlarını gördü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ali Kılıç, hayatı boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm Cumhurbaşkanlarını görmesinin yanı sıra adeta yürüyen tarih olarak köyünde saygı duyulan bir figür haline geldi. Yeni yaşı için kutlama yapılan Ali Kılıç "Bugün devletimizi temsil eden kaymakamımız beni ziyarete geldi. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

95 yaşındaki Ali Kılıç’a sürpriz doğum günü kutlaması: Tüm Cumhurbaşkanlarını gördü - 1

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Zehra Armağan, Esemen köyünde ikamet eden 95 yaşındaki Ali Kılıç'ın doğum gününü kutladı.

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95 yaşındaki Ali Kılıç’a sürpriz doğum günü kutlaması: Tüm Cumhurbaşkanlarını gördü - 2

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Cumhurbaşkanlarını gören 95 yaşındaki Ali Kılıç "Bugün devletimizi temsil eden kaymakamımız beni ziyarete geldi. Çok duygulandım. Doğum günümü kutladılar ve halimi hatırımı sordular. Çok sevindim, çok mutlu oldum" dedi.

95 yaşındaki Ali Kılıç’a sürpriz doğum günü kutlaması: Tüm Cumhurbaşkanlarını gördü - 3

Kaymakam Kahraman, Ali amcayı ziyaretinin hemen ardından Yüzbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki Hüseyin Köseoğlu'na misafir oldu.

95 yaşındaki Ali Kılıç’a sürpriz doğum günü kutlaması: Tüm Cumhurbaşkanlarını gördü - 4

Köseoğlu, “Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman'ın ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim, geldi kapımızı çaldı, hoş sohbet arasında hatıralarımı anlattım. Bizleri unutmayıp bu hatır gönül sormasından çok mutlu oldum” dedi.

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