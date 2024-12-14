95 yaşındaki Ali Kılıç’a sürpriz doğum günü kutlaması: Tüm Cumhurbaşkanlarını gördü
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ali Kılıç, hayatı boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm Cumhurbaşkanlarını görmesinin yanı sıra adeta yürüyen tarih olarak köyünde saygı duyulan bir figür haline geldi. Yeni yaşı için kutlama yapılan Ali Kılıç "Bugün devletimizi temsil eden kaymakamımız beni ziyarete geldi. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Zehra Armağan, Esemen köyünde ikamet eden 95 yaşındaki Ali Kılıç'ın doğum gününü kutladı.