95 yaşındaki Ali Kılıç’a sürpriz doğum günü kutlaması: Tüm Cumhurbaşkanlarını gördü

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Cumhurbaşkanlarını gören 95 yaşındaki Ali Kılıç "Bugün devletimizi temsil eden kaymakamımız beni ziyarete geldi. Çok duygulandım. Doğum günümü kutladılar ve halimi hatırımı sordular. Çok sevindim, çok mutlu oldum" dedi.