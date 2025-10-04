95 yaşındaki Mahmut dedenin uzun ömür sırrı bu besinde: Her gün kaşık kaşık yiyormuş
Sivas kent merkezine 37, Yıldızeli ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırcıoğlu köyünde doğup büyüyen Mahmut Şimşek (95), ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı yaşam sürüyor. Kimlikte 95, gerçekte ise 100 yaşında olduğu tahmin edilen Mahmut Şimşek, uzun ömrünü bu besinlere borçluymuş.
Sivas'ta yaşayan kimlikte 95, gerçekte ise 100 yaşında olduğu tahmin edilen Mahmut Şimşek, sağlıklı yaşamın sırrının süt ürünleri olduğunu söyledi.