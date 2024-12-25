95 yaşındaki Mustafa dede 80 yıldır dükkanını açıyor: 15 yaşında başladığı mesleğini hala sürdürüyor
Giresun'un Çanakçı ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki demirci ustası Mustafa Özdemir, bir asırdır faaliyet gösteren demirci dükkanında babasından devraldığı mesleği severek sürdürüyor. Türkiye'nin belki de en yaşlı demirci ustalarından biri olan Özdemir, mesleğini miras olarak bıraktığı oğlu Ziya Özdemir ile yaşatmaya devam ediyor.
Mustafa Özdemir, 15 yaşında başladığı çıraklık serüvenine, yıllar içinde kendi dükkanını açarak devam etti.