96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası

Adana’da, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün, ilk kez hakim karşısına çıktı. Binanın yıkılmasının ilk sebebinin, depremin şiddeti olduğunu savunan Alpargün, “Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların ‘beton kanseri’ne neden olmasıdır.” iddiasını öne sürdü.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası - 1

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, Adana’da yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün’ün yargılanmasına başlandı.
Felaketin yaşandığı gün ilk sarsıntıda yıkılan ve 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Alpargün, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada “beton kanseri” iddiasını öne sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası - 2

“HİÇ EKSİK MALZEME KULLANMADIM”

1994’te inşasına başlanıp, 1996’da tamamlanan Alpargün Apartmanı’nın dönemin yasalarına ve deprem yönetmenliğine tamamen uygun yapıldığını belirten Alpargün, “Denetimin ardından gereken tüm ruhsatlar ve son olarak iskan alındı. Hiç eksik malzeme kullanmadım. Adana'da o dönem 3 büyük deprem oldu. Bu depremlerde binamız hasar almadı.” dedi.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası - 3

Binanın yıkılmasındaki ilk sebebin depremin şiddeti olduğunu söyleyen Alpargün, “Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların ‘beton kanseri’ne neden olmasıdır. Ayrıca su demirlere de zarar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası - 4

Depremin ardından kaçtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanan Alpargün, “72 yaşındayım. Olayın şokuyla travma yaşadım. Her depremzede gibi uzaklaşmak istedim. Kaçmak için gitmedim zaten amacım o olsa başka yere giderdim.” diye konuştu.

Suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyleyen Alpargün, “Bilirkişi raporundaki karot örnekleri hatalıdır. Gereken itirazları yaptık. Benim de orada arkadaşlarım öldü. Bugüne kadar Adana'da yüzlerce konut inşa ettim. Hiç şikayet almadım.” dedi.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası - 5

Sanığın ardından duruşmaya katılan müştekilerin de ifadeleri dinlendi.

Müştekiler, apartmandaki daireler veya iş yerlerindeki kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu, yapımda kullanılan malzemeler nedeniyle enkazın kum yığını halini aldığını ve Hasan Alpargün’den şikayetçi olduklarını belirtti.
DAHA FAZLA GÖSTER