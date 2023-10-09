96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası

Depremin ardından kaçtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanan Alpargün, “72 yaşındayım. Olayın şokuyla travma yaşadım. Her depremzede gibi uzaklaşmak istedim. Kaçmak için gitmedim zaten amacım o olsa başka yere giderdim.” diye konuştu.

Suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyleyen Alpargün, “Bilirkişi raporundaki karot örnekleri hatalıdır. Gereken itirazları yaptık. Benim de orada arkadaşlarım öldü. Bugüne kadar Adana'da yüzlerce konut inşa ettim. Hiç şikayet almadım.” dedi.