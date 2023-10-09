96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinden “beton kanseri” iddiası
Adana’da, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün, ilk kez hakim karşısına çıktı. Binanın yıkılmasının ilk sebebinin, depremin şiddeti olduğunu savunan Alpargün, “Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların ‘beton kanseri’ne neden olmasıdır.” iddiasını öne sürdü.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, Adana’da yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün’ün yargılanmasına başlandı.
Felaketin yaşandığı gün ilk sarsıntıda yıkılan ve 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Alpargün, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada “beton kanseri” iddiasını öne sürdü.