96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’nın tutuklu müteahhidine 15 yıl hapis cezası istemi
Adana'da 6 Şubat’taki ilk depremde yıkılan ve 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün, 9 Ekim’de "Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Apartmanda yaşamını yitirenlerin yakınları, istenen cezanın çok düşük olduğunu belirterek, Alpargün’ün en ağır cezayı alması için çağrıda bulundu.
Kahramanmaraş depreminde Adana'da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi hakim karşısına çıkacak.