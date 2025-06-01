96 yaşındaki İbrahim dedenin uzun ömür sırrı: 3 kural olmazsa olmazıymış
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki İbrahim Özkan, uzun ve sağlıklı yaşamını sigaradan uzak durmaya, çalışkanlığa ve insanlarla kurduğu iyi ilişkilere bağlıyor.
Akmeşe Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki İbrahim Özkan, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, üretkenliği ve çevresiyle kurduğu dengeli ilişkilerle dikkat çekiyor. Gençlik yıllarından bu yana çalışmayı hiç bırakmayan, sigaradan uzak duran ve hayatı boyunca kavgalardan kaçınan 5 çocuk babası Özkan, uzun ömrünü bu yaşam felsefesine borçlu olduğunu söylüyor.
İbrahim Özkan, 30 yaşına kadar birçok işte çalıştığını söyleyerek, "30 yaşımdan sonra Akmeşe'deki okulda aşçı olarak çalışmaya başladım. Ardından 60 yaşında emekli oldum. Emekli olduktan sonra hanımım ile bağ, bahçe işleriyle uğraştık. O öldükten sonra bana da kızım bakmaya başladı" dedi.