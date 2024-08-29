96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi 1927’de büyük bir yangın yaşadı. Yangında ilçenin yüzde 70’i zarar gördü. Yangını haber alan Mustafa Kemal Atatürk, ilçeye Ankara’dan mimar ve şehir plancıları gönderdi. Atatürk’ün emriyle ilçeye gelen mimar ve şehir plancıları, Avrupa ekolü olarak bilinen Izgara Kent Sistemi’ne göre bir plan hazırladı. Taşköprü, Atatürk’ün emriyle 96 yıl önce yapılan imar planını kullanmaya devam ediyor.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 1

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70’i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 2

ATATÜRK'Ü ETKİLEYEN BÖLGE

Tarihi bilgilere göre, Kastamonu gezisi kapsamında 29 Ağustos 1925’te Taşköprü ilçesini ziyaret eden Atatürk, bölgeden çok etkilenir.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 3

1927 yılında çıkan büyük yangında ilçenin zarar gördüğünü öğrenen Atatürk, Ankara’dan mimar ve şehir plancılarını ilçeye gönderir.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 4

AVRUPA EKOLÜ SİSTEM UYGULANDI

Atatürk’ün gönderdiği mimarlar tarafından 1928 yılında Avrupa ekolü olarak bilinen Izgara Kent Sistemi’ne göre ilçe planı çizilir.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 5

İlçe bu plana göre büyürken, 96 yıllık plan Taşköprü Kent Tarihi Müzesi’nde sergileniyor.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 6

Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali drone ile görüntülendi.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 7

Taşköprü Belediye Başkanın Hüseyin Arslan, bu yangında ilçenin yüzde 70’ten fazlasının zarar gördüğünü söyledi.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 8

Arslan, “1925 yılında Atatürk Taşköprü'ye ziyarette bulunuyor. Burada çok coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanıyor. Hatta şu anda planımızın bulunduğu Kent Tarihi Müzesi'nin olduğu binayı da ziyaret ediyor ve burada dinleniyor.” dedi.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 9

Atatürk'ün Taşköprü yangınını üzüntüyle karşıladığını belirten Arslan, “O dönem Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu hadiseyi duyuyor ve bu ilçeye mimarlarını, şehir plancılarını gönderiyor. İşte bu harita o zamandan kalma bir harita.” dedi.

96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 10

Plan hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

“Bu plan, teknik adı ızgara olan bir plan. Bütün sokaklar dikey olarak belli bir noktada birleşir. Sokağı boydan boya görebilirsiniz ve birbirini karşılarlar. Bu anlamda şehircilikte önemli bir plandır. Yaşanan bir facianın arkasından ortaya çıkan bu plan, planlı şehirleşmenin de çok önemli bir örneği. Biz bu planı Kent Tarihi Müzemizde sergiliyoruz.”
96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 11
96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem - 12
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