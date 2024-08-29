96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem

Plan hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

“Bu plan, teknik adı ızgara olan bir plan. Bütün sokaklar dikey olarak belli bir noktada birleşir. Sokağı boydan boya görebilirsiniz ve birbirini karşılarlar. Bu anlamda şehircilikte önemli bir plandır. Yaşanan bir facianın arkasından ortaya çıkan bu plan, planlı şehirleşmenin de çok önemli bir örneği. Biz bu planı Kent Tarihi Müzemizde sergiliyoruz.”