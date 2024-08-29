96 yıl önce Atatürk’ün emriyle hazırlandı, hala kullanılıyor: Kastamonu’da Avrupa ekolü sistem
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi 1927’de büyük bir yangın yaşadı. Yangında ilçenin yüzde 70’i zarar gördü. Yangını haber alan Mustafa Kemal Atatürk, ilçeye Ankara’dan mimar ve şehir plancıları gönderdi. Atatürk’ün emriyle ilçeye gelen mimar ve şehir plancıları, Avrupa ekolü olarak bilinen Izgara Kent Sistemi’ne göre bir plan hazırladı. Taşköprü, Atatürk’ün emriyle 96 yıl önce yapılan imar planını kullanmaya devam ediyor.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70’i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı.