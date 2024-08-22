97 yıl önce Kayseri’de bulundular, biri erkek diğeri kız: Zincirle boğuldukları düşünülüyor
Kayseri-Ankara Karayolu çalışmaları sırasında 1927 yılında bulunan ve Doğu Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen iki çocuk mumyası, ilk günkü gibi korunuyor. Vücut bütünlüğü tam halde bulunan mumyaların, birinin erkek diğerini ise kız olduğu ifade edildi. Mumyalara ilişkin konuşan Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, “Zincir tarzında bir cisimle boğulduğunu vücudundaki izlerden anlamaktayız. Her ikisinin de Hristiyanlık dinine mensup olduklarını, kollarının göğüs kafesi üzerinde üst üste getirilmesiyle anlamaktayız.” dedi.
Kayseri’de 97 yıl önce bulunan 2 çocuk mumyası, ilk günkü gibi korunuyor.