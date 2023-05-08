9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

On binlerce kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor.
Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor.
Türkiye üzerinden geçen göçmen kuşlar, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için bazen İstanbul'un kuzey ormanlarında, bazen Kayseri’nin sazlıklarında bazen de Anadolu'daki sulak alanlarda dinleniyor.
Olumsuz hava koşulları, elektrik tellerine çarpma, zehirlenme, avlanma gibi nedenlerle sayıları azalsa da kuşların göçü devam ediyor.