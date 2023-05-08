9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Doğanın ayrılmaz bir parçası kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkat çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana her yıl 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanıyor.

9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 1

On binlerce kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 2

Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor.

9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 3

Türkiye üzerinden geçen göçmen kuşlar, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için bazen İstanbul'un kuzey ormanlarında, bazen Kayseri’nin sazlıklarında bazen de Anadolu'daki sulak alanlarda dinleniyor.

9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 4

Olumsuz hava koşulları, elektrik tellerine çarpma, zehirlenme, avlanma gibi nedenlerle sayıları azalsa da kuşların göçü devam ediyor.

9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 5
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 6
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 7
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 8
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 9
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 10
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 11
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 12
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 13
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 14
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 15
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 16
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 17
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 18
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü - 19
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