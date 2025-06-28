A101 3 Temmuz aktüel: A101 aktüel ürünler kataloğunda; takı organizeri, bulaşık ve çamaşır makinesi, stand mikser, hava soğutucu, bisiklet çeşitleri, araç şarj istasyonu yer aldı
A101 aktüel kataloğu yayında. Tüm alandaki ihtiyaçları karşılayan A101 marketlere haftanın belirli günlerinde; tekstil, dekorasyon, kozmetik, küçük ev aletleri ve teknoloji gibi her kategoride ürün geliyor. Raflarda yerini alacak fırsatlar arasında 3 Temmuz'da; Toshiba 65 inç TV 23.999 TL, kablosuz havuz hoparlörü 599 TL, takı organizer çeşitleri 399 TL, çamaşır makinesi 11,599 TL, el mikseri 429 TL, kule tipi vantilatör 1.099 TL, elektrikli bisiklet 19.990 TL, gölgeli salıncak 2.899 TL, keman 2.799 TL'ye bulunuyor. İşte, 3 Temmuz A101 aktüel ürünler...
Aktüel ürünler, alışveriş severlerin ve eksiklerini gidermek isteyenlerin sıklıkla takip ettiği konular arasında. A101 marketler de haftanın her günü fırsat ürünlerini aktüel katalogla sunmayı sürdürüyor. Bambaşka kategoride sayısız parçayı uygun fiyata alıcıyla buluşturuyor. Gıda, ev tekstil, dekorasyon, küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları, kozmetik ve oyuncak ürünleri reyonlarda satışa çıkıyor. Aktüel katalog A101...