A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı?

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu bugün raflarda yerini alıyor. Anneler Günü’ne özel birbirinden farklı hediye çeşitleri A101 reyonlarında bu hafta yerini alacak. Televizyon .çeşitleri, mikster, cezve, buzdolabı,elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi, saç şekillendirici, tava ve tencere çeşitleri, çaydanlık, beyaz eşya ürünleri müşterileri bekleyecek. A101’de önümüzdeki hafta Perşembe gününden itibaren Çamaşir Makinesi - 13.799 TL, Bulaşık Makinesi - 13.299 TL, No-Frost Buzdolabı - 21.999 TL, 13 Smart Led Tv - 7.299 TL, Elektrikli Moped - 29.990 TL olacak. Anneler için aksesuar, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, çiçekler gibi çeşitli hediye seçenekleri benzer şekilde raflarda olacak. İşte, A101 aktüel kataloğu ve fiyatları…

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 1

Aktüel ürünler, her hafta bekleyenler tarafından araştırılıyor. A101 8 Mayıs Perşembe aktüel katalogda ise Anneler Günü temalı ürünler yer aldı. 16 sayfadan oluşan indirimli ürünler kataloğunda ayrıca mutfak ve ev için hemen hemen her ihtiyaç yer alıyor. 8 Mayıs A101 aktüel ürünlerde bu hafta.

TÜRKİYE HABERLERİ

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 8 MAYIS

Kavrulmuş Zarlı Kaju - 129 TL

Manda Sütlü Ayran 1 L - 55 TL

Manda Sütlü Yoğurt 750 G - 95 TL

Kelle Kaşar  400 G -  149 TL

Trüflü 175 G - 99 TL

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 3

Çikolatalı Sos 122 g – 35 TL

Pastacı Kreması 55 g – 15 TL

Puding 2'li Paket – 55 TL

Krem Şanti 2’li + Pudra Şekeri 150 g – 79,50 TL

Dört Mevsim Kek 384 g – 89,50 TL

Pasta Süsü 19 g – 14,50 TL

Jelatin 2’li – 17,50 TL

Süsleme Glazürü 75 g – 57,50 TL

Uno 3 Kat Pastaban - 79,50 TL

Sana Paket Margarin 4x250 g – 90 TL

Pakmaya Yaş Maya 42 g (3'lü) – 57,50 TL

Patiswiss Çikolata 146 g (Kalp Kutu) – 125 TL

Pasta Keki – 39 TL

Özsüt Dondurulmuş Vişneli Kadife Kalp Pasta 350 g – 149 TL

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 4

Yudum Teneke Ayçiçek Yağı 18 L – 1.375 TL

Öncü Domates Salçası 4300 – 260 TL

Yayla Baldo Pirinç 5 kg – 330 TL

Sinangil Un 9 kg – 225 TL

Supermi Noodle 40’lı Paket – 300 TL

Kellogg’s Coco Pops Jumbo Kakaolu Mısır Gevreği 2*700 g – 115 TL

Pınar Dondurulmuş Su Böreği 800 g – 125 TL

Superfresh Dondurulmuş Mantı 1000 g – 119 TL

Aysan Çubuk Turşusu 670 g – 109 TL

Kühne Sirkesi Elma / Üzüm 250 ml – 39,50 TL

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 5

Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Otlu Beyaz Peynir 250 g – 110 TL

Activia Shake Probiyotikli İçecek 200 ml – 35 TL

Özsüt Hazır Pasta 150 g – 45 TL

Danone Çıtırdat Çilek Aromalı Yoğurt 90 g – 22,50 TL

Sek Milkshake Çilekli 200 ml – 37,50 TL

Serinoba Limon Aromalı Maden Suyu 6x200 ml – 49,50 TL

Ay Çekirdeği 250 g – 35 TL

Doritos Mısır Cipsi – 49,50 TL

Kuzey Limonata 1 L – 35 TL

Kuzey Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L – 35 TL

Pepsi Max 4x1 L – 110 TL

Sofia 3 Katlı Pamuk Katkılı Kağıt Havlu 12’li – 125 TL

Sofia 3 Katlı Parfümlü Tuvalet Kağıdı 12’li – 85 TL

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 6

Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 3x60 g - ₺57,50

Ülker Albeni Bisküvi 4x40 g - ₺47,50

Ozmo Mini Eggs 154 g - ₺119

Ülker Probis Kremalı Bisküvi 3x75 g: ₺45

Dankek Çikolatalı Rulo Pasta 235 g: ₺42,50

First Karpuz ve Çilek Aromalı Sakız 2x27 g: ₺45

Eti Paykek Çikolatalı 285 g: ₺35

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 7

Çamaşir Makinesi - 13.799 TL

No-Frost Buzdolabı - 21.999 TL

Bulaşık Makinesi - 13.299 TL

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 8

Samsung 70'' 4K UHD Smart Led TV - 38.999 TL

Toshiba 55'' 4K UHD Android TV - 17.999 TL

Onvo 40'' FHD Frameless Android 13 Smart Led Tv - 7.299 TL

Piranha Çantalı Retro Pikap - 2.299 TL

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 9

Volta VS2 Elektrikli Moped - 29.990 TL

A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 10
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 11
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 12
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 13
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 14
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 15
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 16
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu satışta: Bugün hangi ürünler satışa çıktı? - 17
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